Coronavírus: Casos dobram a cada três dias na França

As autoridades de saúde da França emitiram nesta segunda-feira (16) uma mensagem de alerta sobre o novo coronavírus devido a uma situação “muito preocupante”. Até o domingo (15), o ministério da Saúde registrou 5.423 casos de coronavírus no país, com 127 mortes.

“A situação da epidemia na França é muito preocupante. Está piorando muito rapidamente. É uma epidemia muito rápida. Vemos que o número de casos agora duplica a cada três dias”, explicou o diretor-geral de Saúde, Jérôme Salomon, em entrevista à emissora de rádio “France Inter”.

Salomon disse ainda, a respeito das aglomerações que ainda acontecem no país, que “os franceses devem entender algo que talvez ainda não tenhamos explicado o suficiente e que é que todos nós podemos carregar o vírus sem saber”.

Ele ressaltou que a equipe da saúde está lançando “um grito de alarme, um grito de alerta” pedindo ajuda aos franceses, pois “podemos atingir o ponto de saturação muito rapidamente” nos hospitais.

O governo francês não decidiu, por enquanto, o confinamento obrigatório da população com sanções e realizou no domingo o primeiro turno das eleições municipais, com uma abstenção histórica.

Há um forte debate sobre se as eleições devem ser anuladas, tendo em conta que o segundo turno está marcado para o dia 22 de março.

