Irã libera ganhadora de Nobel da Paz sob fiança para receber tratamento médico

Narges Mohammadi foi transferida de ambulância para um hospital em Teerã ‘para ser tratada pela sua própria equipe’

NARGES MOHAMMADI FOUNDATION / AFP Liberação acontece após dez dias de hospitalização de Mohammadi em Zanjan



As autoridades iranianas libertaram sob fiança a laureada com o Prêmio Nobel da Paz de 2023, Narges Mohammadi, que foi transferida para Teerã para receber tratamento médico, anunciou neste domingo (10) sua fundação.

Após dez dias de hospitalização em Zanjan, no norte do Irã, onde cumpria pena, Mohammadi “se beneficiou de uma suspensão da sua condenação em troca de uma fiança considerável”, indicou a fundação em um comunicado.

Narges Mohammadi foi transferida de ambulância para um hospital em Teerã “para ser tratada pela sua própria equipe médica”, acrescentou.