Trump chama resposta do Irã à proposta dos EUA de ‘totalmente inaceitável’

A declaração marca um endurecimento do discurso da Casa Branca após dias de expectativa sobre a posição iraniana

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Segundo o The Wall Street Journal, Teerã rejeitou pontos centrais defendidos por Washington



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como “totalmente inaceitável” a resposta enviada pelo Irã à proposta americana de cessar-fogo e negociação apresentada por Washington em meio à escalada de tensão no Oriente Médio.

“Acabei de ler a resposta dos chamados ‘representantes’ do Irã. Não gostei – TOTALMENTE INACEITÁVEL!“, escreveu Trump em publicação na plataforma Truth Social.

A declaração marca um endurecimento do discurso da Casa Branca após dias de expectativa sobre a posição iraniana diante da proposta dos EUA, encaminhada com mediação do Paquistão.

Segundo o The Wall Street Journal, Teerã rejeitou pontos centrais defendidos por Washington, especialmente ligados ao programa nuclear e ao desenvolvimento de mísseis balísticos.

A agência iraniana Tasnim informou que a proposta do Irã prevê a suspensão das sanções dos EUA sobre as vendas de petróleo iraniano por 30 dias e o texto proposto pelo Irã destaca a necessidade de encerrar o bloqueio naval após a assinatura de um acordo preliminar.