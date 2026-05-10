Rússia acusa Ucrânia de violar cessar-fogo mediado pelos EUA

Por sua vez, as autoridades ucranianas disseram que uma pessoa foi morta e outras ficaram feridas por ataques russos nas últimas 24 horas

Foto de Folheto / Ministério da Defesa da Rússia / AFP O exército russo "respondeu na mesma moeda" às violações do cessar-fogo, disse o Ministério



A Rússia acusou, neste domingo (10), a Ucrânia de violar o cessar-fogo de três dias mediado pelos Estados Unidos. Por sua vez, as autoridades ucranianas disseram que uma pessoa foi morta e outras ficaram feridas por ataques russos nas últimas 24 horas.

Duas pessoas ficaram feridas por bombardeios ucranianos na região ucraniana de Kherson, ocupada pela Rússia, disse o líder instalado por Moscou na área, Vladimir Saldo.

O Ministério da Defesa da Rússia acusou Kiev de cometer mais de mil violações do cessar-fogo, informou a mídia estatal local, relatando ataques contra alvos civis em várias regiões russas e contra posições militares da Rússia na linha de frente da guerra.

O exército russo “respondeu na mesma moeda” às violações do cessar-fogo, disse o Ministério. Segundo autoridades ucranianas, a Rússia lançou ataques ao país, embora não tenham chegado a acusar Moscou de violar a trégua de três dias mediada pelos EUA, que entrou em vigor no sábado, 9.