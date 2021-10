Casos e mortes por Covid-19 mantém tendência global de queda, diz OMS

Número de óbitos chegou a 5.812 nesta sexta-feira, 1º; mundo chegou a marca de 233,5 milhões de infectados

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO O total de óbitos desde o começo da crise sanitária é de 4,77 milhões, sendo 2,21 milhões delas nas Américas



O número de casos confirmados de Covid-19 no mundo continuou em ritmo decrescente nesta semana, totalizando 233,5 milhões de pessoas infectadas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Da mesma forma, as mortes causadas pela doença continuaram diminuindo e chegaram a 5.812 nesta sexta-feira, 1º, quase um terço do pior número de mortes diárias durante a pandemia. O total de óbitos desde o começo da crise sanitária é de 4,77 milhões, sendo 2,21 milhões delas nas Américas. Mais de 6,1 bilhões de doses das diversas vacinas disponíveis foram administradas até o momento, e o número de imunizantes produzidos do fim do ano passado até dezembro deste ano deve chegar a 12 bilhões. No entanto, os países mais pobres do mundo ainda têm muita dificuldade para ter acesso. Segundo a OMS, a África é o continente mais atrasado em vacinação, mas o maior número de mortes por Covid-19 é visto em outras partes do mundo, como os Estados Unidos, Rússia e Brasil. México, Índia, Irã, Malásia, Turquia e Vietnã vêm em seguida.

*Com informações da EFE