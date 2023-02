Castelo de 2 mil anos é destruído por terremoto na Turquia; veja vídeo

Local era considerado pelos turcos um patrimônio; suas muralhas foram construídas durante o período romano para fins de observação, mas hoje em dia era utilizado como sede do Museu Panorâmico de Heroísmo

Reprodução/Twitter/ @alghadeertv_eng e Reprodução/Site/Gaziantep Kalesi Gaziantep Kalesi, na Turquia, ficou destruído após terremoto



O Gaziantep Kalesi, um castelo de dois mil anos, foi destruído na Turquia por causa do terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o país nesta segunda-feira, 6. O lugar teve suas paredes derrubadas com os tremores que deixaram mais de 2.000 mortos, sendo a maioria na Turquia. “Algumas das fortalezas no leste, sul e sudeste do Castelo de Gaziantep, no distrito de Ahinbey, foram destruídas pelo terremoto, os destroços estão espalhados pela estrada”, afirmou a agência turca Anadolu. O Gaziantep, considerado pelos turcos um patrimônio, fica a cerca de 90 km da fronteira com a Síria e foi construído em uma colina no centro da cidade que tem o mesmo nome do castelo.

Suas muralhas foram construídas durante o período romano para fins de observação, mas hoje em dia era utilizado como sede do Museu Panorâmico de Heroísmo e Defesa de Gaziantep. Apesar de o epicentro do terremoto ter sido no distrito de Pazarcik, na província de Kahramanmaras, o governador da cidade de Gaziantep infomou que os tremores também foram sentidos na região e que houve colapso em 531 edifícios.

Na Síria, o terremoto também destruiu pontos importantes, como a cidadela de Aleppo e outros sítios arqueológicos. A cidade é conhecida por esta cidadela, uma joia arquitetônica da época medieval, e por sua cidade velha, classificada em 2018 como Patrimônio Mundial da Unesco em Perigo, após anos de guerra civil. Na província de Hama, no centro-oeste da Síria, equipes arqueológicas relataram “alguns edifícios danificados dentro do antigo castelo Margat”, na cidade de Baniás.

Uma parte das paredes e uma torre também desabaram. Na cidade de Hama, algumas fachadas históricas também ficaram destruídas. Em Al Qadmus, um penhasco caiu perto do castelo da cidade, na província de Tartus. Os edifícios residenciais no terreno do castelo também caíram.