Cavalo desmaia no meio da rua em Nova York enquanto puxava charrete

Autoridades agiram rápido e conseguiram socorrer o animal que passa bem; caso levou as organizações a se manifestarem sobre esse tipo de passeio

Reprodução/twitter/@nyclass e Reprodução/Youtube/NBCNews Cavalo foi socorrido pela polícia de Nova York e passa bem



Um cavalo que puxava uma charrete em Nova York desmaiou e caiu no meio da rua na última quarta-feira, 10. O vídeo obtido pela NBC News mostra o momento do acidente, e é possível ver que o dono do animal começa a chicoteá-lo e dar tapas em uma tentativa frustrada de fazer o animal levantar. Entretanto, ele só despenca ainda mais. “Levante-se! Vamos! Levante-se! Levante-se!”, dizia o homem. O ocorrido foi atendido pelo departamento de Nova York (NYPD) que recebeu o chamado por volta das 17h, segundo o comunicado enviado ao site People. “Na chegada, os policiais observaram um cavalo de carruagem deitado no meio da estrada em perigo”, informaram. “O NYPD leva muito a sério a saúde e o bem-estar de nossos amigos de quatro patas”, acrescentaram e afirmaram que estão “felizes que os oficiais equestres treinados foram capazes de ajudar”. Os policiais lavaram o animal para meio da rua para esfriá-lo e depois ele foi encaminhado “para um estábulo próximo, onde recebeu cuidados veterinários adequados”, informaram à People. Em entrevista à NBC New York, a porta-voz do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte, Christina Hansen, disse que o animal recebeu um diagnóstico preliminar (aguardando resultados de um exame de sangue) de Mieloencefalite Protozoária Equina (EPM), uma infecção neurológica causada por excrementos de gambá.

Segundo ela, “os efeitos neurológicos do EPM fizeram com que o cavalo tropeçasse e caísse enquanto o motorista da carruagem tentava mudar de pista e virar na rua 45 no caminho de casa”, disse Hansen. “E uma vez que ele caiu, ele teve dificuldade em se levantar novamente devido aos sintomas neurológicos da EPM”. A porta-voz também informou que Ryder, nome do cavalo, está descansando confortavelmente e que seu exame básico voltou ao normal e que “mais testes de laboratório devem ser entregues em alguns dias”. O ocorrido levou as organizações a se manifestarem sobre o uso de cavalos de carruagem na cidade. A NYClass, uma organização comprometida em acabar com esse tipo de transporte, fez a seguinte publicação em sua conta oficial do Twitter: “URGENTE: Cavalo de carruagem caiu em perigo agora na 45 St/9th Ave incapaz de se levantar, provavelmente por causa do calo”, escreveram. “O mundo está assistindo. Este cavalo pode morrer, como muitos outros. Devemos passar Intro 573 para acabar com esse abuso!”, acrescentaram.