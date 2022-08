Soldados russo dorme na floresta e é acordado com ucraniano apontando arma para sua cara; assista

Não está claro o que aconteceu com o homem, pois o vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais acaba quando o ele mostra o rosto

Reprodução/Twitter/@MarkRid89403375 Soldado russo dorme na floresta é acordado por combatente ucraniano



Um vídeo que está circulando na internet mostra o momento em que um soldado russo é acordado de uma forma não convencional. O homem, que resolveu tirar uma soneca no meio de uma floresta, é acordado por um combatente ucraniano que aponta uma arma para sua cara e diz: “Boa noite, sou da Ucrânia”. Segundo o jornal Daily Mail, aparentemente o soldado de Volodymyr Zelensky estava patrulhando por um acampamento russo vazio quando se deparou com a presença do homem. Não está claro sobre o que aconteceu depois, visto que o video acaba assim que o combatente de Vladimir Putin desperta e se depara com seu adversário. O conflito no Leste Europeu acontece desde o final de fevereiro, quando o líder da Rússia ordenou uma “operação militar” na região.