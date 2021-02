Cervejaria de 5.000 anos é encontrada por arqueólogos no Egito

Ministério do Turismo e Antiguidades estima que construção remonte ao reinado do rei Narmer, por volta de 3.100 a.C.

Arqueólogos que trabalham na região do Cairo, no Egito, encontraram vestígios de uma enorme cervejaria de 5.000 anos onde ficava a cidade de Abydos. A notícia foi vinculada pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. O ministério estima que a construção remonta do reinado do rei Narmer, por volta de 3.100 a.C., se tornando a cervejaria mais antiga já encontrada na região. O local é divido em oito grandes seções, tendo cada seção 40 potes de barro usados para aquecer as misturas de grãos e água. Segundo o Dr. Matthew Adams, da Universidade de Nova York e um dos líderes da expedição, a cervejaria poderia produzir até 22.400 litros (cerca de 5.900 galões) de cerveja por vez.

Adams explicou ao site da CNN dos Estados Unidos que naquela época, a cerveja era utilizada em rituais de sepultamento real para os primeiros reis do Egito. Escavações anteriores já apontavam que a bebida também era utilizada em rituais de sacrifício. Com a descoberta as autoridades egípcias se mostraram bastante ansiosas para exibir os artefatos recém-descobertos e tentar recuperar o número de visitantes à cidade do Cairo após o fechamento pela pandemia da Covid-19.