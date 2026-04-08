Cessar-fogo no Líbano faz parte das condições do plano de 10 pontos, diz Irã

Israel declarou que o país não está incluído no acordo

Fadel ITANI/AFP Forças Armadas do Irã iniciaram a identificação de alvos para uma possível resposta



O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quarta-feira (8) que o cessar-fogo no Líbano faz parte das condições fundamentais apresentadas por seu país em um plano de 10 pontos com vistas às negociações com os Estados Unidos, informou a agência Isna.

Em uma conversa telefônica com o presidente francês, Emmanuel Macron, Pezeshkian insistiu “na necessidade de um cessar-fogo no Líbano” e recordou que essa exigência é uma das condições essenciais do plano de dez pontos do Irã, que foi aceito por Donald Trump como uma proposta “viável” para negociar com Teerã, além do cessar das hostilidades de duas semanas acordado na terça-feira.

Ataque ao Líbano

Após os ataques no Líbano, uma fonte do governo declarou à agência Tasnim que o Irã considera retirar-se do acordo temporário. A fonte afirmou que a suspensão de ataques em todas as frentes, incluindo ações contra o Líbano, era parte do plano de cessar-fogo de duas semanas mediado e aceito pelos Estados Unidos. O Irã tratou as ações militares desta quarta-feira como uma violação do tratado.

Em decorrência das ações no Líbano, as Forças Armadas do Irã iniciaram a identificação de alvos para uma possível resposta. A fonte do governo informou à Tasnim que o país fará uso da força caso os Estados Unidos não contenham as ações de Israel no Oriente Médio.

“Se os EUA não conseguirem controlar seu cão raivoso na região, o Irã, excepcionalmente, os ajudará nessa questão! E isso será feito pela força”, afirmou a fonte.

Israel não inclui Líbano

Após atacar o sul do Líbano nesta quarta-feira, Israel declarou que o país não está incluído no cessar-fogo com o Irã, patrocinador do Hezbollah. Segundo a Agência Nacional de Informações (ANI, oficial), houve vários ataques contra cidades no sul do país.

Um desses ataques atingiu um prédio na região de Tiro, de acordo com um correspondente da AFP, pouco depois de uma nova ordem de evacuação do exército israelense se referir especificamente àquela área.

O porta-voz do exército em árabe, coronel Avichay Adraee, também ordenou que os moradores de uma vasta área entre a fronteira israelense e o rio Zahrani, cerca de 40 km mais ao norte, saíssem de suas casas, afirmando que “a batalha continua”. As forças israelenses ocupam atualmente uma parte do sul do Líbano.

*AFP