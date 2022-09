Charles III é oficialmente nomeado rei da Austrália e Nova Zelândia

Nações são independentes há décadas, mas mantêm o rei ou a rainha da Inglaterra como chefe de Estado

Victoria Jones / POOL / AFP Rei Charles III foi nomeado monarca da Austrália e Nova Zelândia neste domingo, 12



O rei Charles III da Inglaterra foi formalmente nomeado neste domingo, 11, o novo monarca da Austrália e da Nova Zelândia. Em Canberra, capital australiana, o governador-geral David Hurley proclamou Charles III como rei da Austrália “pela graça de Deus”. Em uma cerimônia semelhante em Wellington, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, elogiou o monarca por seu “afeto” pelo país e por ter “demonstrado consistentemente seu profundo apreço por nossa nação”. Ex-colônias britânicas, Austrália e a Nova Zelândia são nações independentes há décadas, mas mantêm o rei ou a rainha da Inglaterra como chefe de Estado. A oficialização da proclamação aconteceu em cerimônia separadas, com a presença de autoridades locais, mas sem o rei. Como a Jovem Pan mostrou, Charles III foi proclamado rei do Reino Unido na manhã deste sábado, 10, pelo Conselho de Adesão. Na ocasião, ele assinou um juramento para preservar a Igreja da Escócia e prometeu dedicar “o resto da minha vida para essa tarefa pesada que me coube”. “Eu vou tentar seguir o exemplo inspirador que recebi, mantendo o governo constitucional e mantendo a paz”, declarou o novo monarca, que assume o trono britânico após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II.

*Com AFP