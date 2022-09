Vladimir Putin parabeniza Charles III por proclamação e deseja ‘forte saúde’ ao rei

Líder russo enviou um telegrama ao novo monarca: ‘Receba minhas sinceras felicitações’

EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/KREMLIN POOL/SPUTNIK Presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou um telegrama de felicitações ao rei Charles III pela sua proclamação



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou um telegrama de felicitações ao rei Charles III pela sua proclamação oficial como novo monarca do Reino Unido e de outros 14 países da Commonwealth. Em sua mensagem, o líder russo deseja sucesso, saúde e “o melhor”. “Sua majestade: receba minhas sinceras felicitações por ocasião de sua coroação. Desejo à sua majestade sucesso, uma forte saúde e o melhor”, disse Putin na mensagem, divulgada pelo Kremlin. Como a Jovem Pan mostrou, a cerimônia que oficializou o herdeiro da rainha Elizabeth II aconteceu neste sábado, 10, nos Apartamentos de Estado do Palácio de St. James, na cidade de Londres, com a leitura da proclamação pelo presidente do Conselho de Adesão. Com a formalização, o então príncipe Charles Philip Arthur George foi declarado como o novo monarca Charles III, que seguirá à frente do trono britânico após a morte da rainha Elizabeth, que faleceu na última quinta-feira, 8, aos 96 anos. “Eu vou tentar seguir o exemplo inspirador que recebi, mantendo o governo constitucional e mantendo a paz. (…) Prometo dedicar o resto da minha vida para essa tarefa pesada que me coube”, disse Charles III, que deve ser coroado rei nos próximos meses.

*Com EFE