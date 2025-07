Chefe da diplomacia da UE pede que EUA dividam o ‘fardo’ de armar a Ucrânia

Donald Trump anunciou o envio de uma grande quantidade de armas a Kiev através da Otan; o presidente americano deu à Rússia 50 dias para encerrar a guerra ou enfrentar sanções significativas

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou nesta terça-feira (15) que os Estados Unidos devem compartilhar o “fardo” de fornecer armas à Ucrânia para manter sua resistência à Rússia. “Apreciamos o anúncio do presidente Donald Trump de enviar mais armas à Ucrânia, embora gostaríamos de compartilhar o fardo”, disse Kallas ao final de uma reunião de chanceleres da UE. “Os Estados Unidos e a Europa estão trabalhando juntos e, se trabalharmos juntos, isso pode pressionar Vladimir Putin a negociar seriamente”, acrescentou.

Trump anunciou na segunda-feira (14) o envio iminente de uma grande quantidade de armas a Kiev através da Otan. O presidente americano deu à Rússia 50 dias para encerrar a guerra contra a Ucrânia ou enfrentar sanções significativas. Durante uma visita do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, à Casa Branca, Trump mencionou um acordo pelo qual a aliança compraria armas dos EUA, incluindo baterias antimísseis Patriot, e as forneceria à Ucrânia. “Bilhões de dólares em equipamentos militares serão comprados dos Estados Unidos, que serão enviados à Otan (…) e rapidamente distribuídos no campo de batalha”, declarou.

Kallas disse nesta terça-feira que “se pagamos por essas armas, é nosso apoio. Portanto, é apoio europeu, e estamos fazendo tudo o que podemos para ajudar a Ucrânia. Portanto, o apelo é para que todos façam o mesmo”, observou.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório