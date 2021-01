China: Mineiros soterrados há oito dias mandam bilhete para socorristas

12 dos 22 funcionários da mina sobreviveram à uma explosão e permaneceram mais de uma semana debaixo da terra sem qualquer tipo de comunicação; mensagem pedia medicamentos com urgência

PublicDomainPictures Pixabay Os mineiros sobreviventes pediram que os socorristas continuem trabalhando para que possam manter esperança



Pelo menos 12 trabalhadores de uma mina de ouro na província de Shandong, na China, estão presos debaixo da terra desde que houve uma explosão no local no dia 10. O paradeiro de outros 10 funcionários ainda é desconhecido. O acidente só foi reportado 30 horas depois porque acabou destruindo o sistema de comunicação dos mineiros. Os sobreviventes permaneceram sem qualquer tipo de contato com o mundo exterior até domingo, 17, quando as equipes de resgate perfuraram a mina e ouviram sons de batida. Só então os trabalhadores conseguiram enviar um bilhete solicitando medicamentos.

“Precisamos urgentemente de remédio para resfriado, analgésico, esparadrapo, anti-inflamatórios e três pessoas tem pressão alta. Desejamos que os socorristas não parem para que ainda possamos ter esperança. Obrigado”, dizia a nota divulgada pela agência de notícias Xinhua. A mina pertence à Shandong Wucaiong Investment Co Ltd, subsidiária da quarta maior mineradora de ouro da China, a Zhaojin Mining Industry & Co. O acidente gerou críticas severas e a demissão de dois altos funcionários locais.

*Com informações de agências internacionais