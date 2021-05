China volta a detectar transmissão local do coronavírus após mais de três semanas

País contabilizou sete novas contaminações, entre elas duas de transmissão local na província de Anhui

EFE / EPA / STRINGER Ao todo foram diagnosticados sete novos casos da Covid-19



A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou a detecção de sete novos positivos para o coronavírus, incluindo duas infecções locais, ambas diagnosticadas na província de Anhui, após mais de três semanas sem transmissões desse tipo no país. Segundo a agência de notícias estatal “Xinhua”, investigações preliminares mostram que um desses pacientes teve contato com um viajante estrangeiro na cidade de Dalian, e depois se encontrou com o outro infectado. As autoridades restringiram o movimento de residentes nas áreas afetadas e iniciaram testes de ácido nucleico. Entre as outras cinco infecções diagnosticadas, três foram detectados em viajantes do Cantão, um em Xangai e um em Fujian. O total de novos positivos diários ficou abaixo de dez pela segunda vez seguida. As autoridades também relataram 22 novos casos assintomáticos, que não são incluídos nas estatísticas oficiais, o que elevou o número de pessoas nessa situação em observação para 328.

Além disso, a Comissão Nacional de Saúde disse que, até a 0h desta sexta-feira (local, 13h de quinta-feira em Brasília), 13 pacientes tiveram alta após terem sido curados da Covid-19. Com isso, há 285 casos ativos em todo o país, incluindo uma pessoa em estado grave. De acordo com os relatos da instituição, desde o início da pandemia, 90.815 pessoas foram infectadas no país, entre as quais 85.894 foram curadas e 4.636 morreram. Até o momento, 1.013.881 contatos próximos dos infectados foram monitorados clinicamente, dos quais 5.445 permanecem sob observação.

*Com informações da EFE