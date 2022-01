Chuvas deixam casas inundadas e centenas de afetados em Montevidéu, no Uruguai

Segundo autoridades locais, choveu o equivalente a um mês em poucas horas

Reprodução / Twitter @montevideoIM Equipes do governo estão trabalhando para restaurar partes de Montevidéu afetadas pelas chuvas



As fortes chuvas que atingiram Montevidéu, no Uruguai, na segunda-feira, 17, deixou casas e bairros inundados, ruas bloqueadas e centenas de famílias afetadas. Segundo autoridades locais, choveu o equivalente a um mês em poucas horas. “Nos bairros que estão próximos dos barrancos, a água, em alguns casos, chegou aos telhados. Em outros bairros onde havia menos água, o nível da água desceu relativamente depressa, mas a lama e as poças permaneceram”, disse Daniela Pérez, integrante da ONG Uruguai Adelante (UA). Agora, a entidade, em conjunto com outras organizações e representantes do governo nacional, buscam auxiliar as pessoas afetadas. Colchões, roupas e alimentos são algumas das necessidades mais urgentes. No Twitter, a prefeita de Montevidéu, Carolina Cosse, disse que a cidade trabalha para distribuir insumos para “mitigar o efeito gerado pelo evento climático” sofrido e que o governo do departamento tem “dezenas de equipes” trabalhando. Segundo a governante, nesta primeira fase, mil colchões e mil kits de limpeza serão entregues a 19 bairros da capital.

*Com EFE