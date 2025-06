Cidade da Irlanda do Norte registra tumultos de motivação racista após tentativa de estupro

Várias moradias foram incendiadas na noite de segunda-feira em Ballymena; quinze policiais ficaram feridos nos distúrbios que eclodiram ao final dessa concentração

Reprodução/X/@real_shirelass Nos distúrbios, um homem de 29 anos foi detido



Várias moradias foram incendiadas na noite de segunda-feira em Ballymena, na Irlanda do Norte, em ataques com motivação racista, segundo a polícia, após uma manifestação organizada após a acusação de dois adolescentes por uma tentativa de estupro contra uma jovem. Quinze policiais ficaram feridos nos distúrbios que eclodiram ao final dessa concentração, e alguns tiveram que ser hospitalizados para receber tratamento, informaram nesta terça-feira (10) as forças de segurança em um comunicado. Nos distúrbios, um homem de 29 anos foi detido. Segundo a imprensa britânica, os dois adolescentes de 14 anos, acusados no sábado pela tentativa de estupro de uma jovem, compareceram na segunda-feira perante a justiça e se expressaram por meio de um intérprete romeno. “A noite foi marcada por graves distúrbios em Ballymena”, cidade com 31.000 habitantes situada a cerca de cinquenta quilômetros ao noroeste de Belfast, declarou Ryan Henderson, um responsável policial.

“Essa violência foi claramente motivada por razões raciais e dirigida contra uma minoria étnica, bem como contra a polícia”, acrescentou. Ao final da manifestação, que havia começado em calma, indivíduos encapuzados construíram barricadas na rua e atacaram moradias, antes de confrontar as forças de segurança, lançando coquetéis molotov e tijolos, entre outros objetos, informou a polícia. Dois veículos policiais foram danificados. A presença policial será reforçada nos próximos dias em Ballymena “para proteger as comunidades” afetadas e “prevenir futuros distúrbios”, informaram as forças de segurança. Cornelia Albu, de 52 anos, uma cidadã romena que mora em frente a uma das moradias incendiadas, expressou à AFP seu temor. “A noite passada foi uma loucura, muita gente veio para incendiar aquela casa”, relatou essa mulher, que vive na Irlanda do Norte há nove anos.

“Minha família estava realmente assustada, agora temos que nos mudar porque não sabemos o que pode acontecer depois disso”, acrescenta essa mãe de dois filhos, funcionária de uma fábrica, perguntando-se se alguém aceitará hospedá-los “por serem romenos”. Um residente britânico, Mark, de 24 anos, que não quis dar seu sobrenome, afirmou que “os estrangeiros aqui não respeitam as pessoas locais, vêm sem se integrar”. Outro vizinho subiu em uma escada para pendurar uma bandeira britânica em frente à sua casa “por precaução, para que as pessoas saibam que aqui não vive um estrangeiro”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Ballymena tem uma população imigrante significativa, muita gente trabalha na cidade e faz um excelente trabalho”, comentou o prefeito, Jackson Minford, entrevistado pela AFP.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias