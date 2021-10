Colin Powell, ex-secretário de Estado do governo Bush, morre de Covid-19 nos EUA

Anúncio da morte foi feito pelas redes sociais do general, que foi primeiro homem negro a assumir o cargo no país norte-americano

World Economic Forum/Creative Commons Colin Powell foi primeiro secretário de Estado negro dos EUA



O ex-secretário de Estado do governo de George W. Bush, Colin Powell, morreu aos 84 anos por complicações da Covid-19. O anúncio sobre o óbito dele foi feito por meio de comunicado publicado no Facebook de Powell nesta segunda-feira, 18. Na mensagem, a família do general informou que ele estava “completamente vacinado” contra a Covid-19. “Perdemos um marido, pai e avô memorável e amável, além de um grande americano”, lamentou o texto. Powell foi o primeiro representante negro do cargo e ocupou a cadeira até o ano de 2005, fazendo parte do governo no momento da Guerra do Iraque. Antes disso, ele usou a experiência militar para se tornar um dos conselheiros de segurança do ex-presidente Ronald Reagan.