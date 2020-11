Com apuração em andamento, Donald Trump comemora ‘vitória’ no Twitter e criticar votos por correio

Após o candidato democrata Joe Biden realizar um discurso otimista na madrugada desta quarta-feira, 04, o atual presidente dos Estados Unidos e candidato a reeleição, Donald Trump, foi ao Twitter para comemorar vitória sem que os resultados sejam todos computados. Segundo ele, foi uma “grande vitória” e mencionou que contar votos após o encerramento das votações é “roubo”. “Eu farei uma declaração esta noite. Uma grande vitória! Estamos grandes, mas eles estão tentando ROUBAR a eleição. Nunca vamos deixá-los fazer isso. Os votos não podem ser lançados após o encerramento das votações”, escreveu.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020