Vulcão Kilauea tem nova erupção com ‘força total’ no Havaí

Apesar do nível de alerta na região aumentar, serviço geológico dos EUA não acredita que há qualquer risco à população do local

USGS Volcanoes/Twitter/Reprodução Vulcão Kilauea registrou forte erupção na última quarta-feira



O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) anunciou nesta quinta-feira, 30, que o vulcão Kilauea entrou em erupção com “força total” no Havaí na noite desta quarta, 29. Apesar das imagens de monitoramento mostrarem a potência da lava na cratera de Halemaumau e a intensidade dos gases emitidos pelo vulcão, o USGS afirmou que até o momento não há qualquer risco para moradores ou residências na região. O Observatório Vulcanológico do Havaí aumentou o nível de alerta no local para “perigoso” e também mudou o código de aviação na área de amarelo para vermelho. Ainda assim, não há qualquer registro de voos cancelados para o arquipélago. “O que antes era um lago de lava se esfriando agora é uma nova fissura de erupção do vulcão”, afirmou o serviço geológico de vulcões dos EUA nas redes sociais.

A projeção dos especialistas de acordo com os dados sismológicos da erupção é de que a lava continue na cratera e não seja ejetada para fora do vulcão. Monitoramentos constantes são registrados com webcams, câmeras térmicas e drones. Localizado na Ilha Havaí, a maior do arquipélago, o Kilauea é considerado como um dos vulcões mais ativos do mundo e está em uma erupção constante há décadas, com alternâncias de intensidade. O fenômeno mais forte registrado nos últimos anos ocorreu em 2018, quando mais de 700 casas foram destruídas pela força da lava. A última grande erupção registrada na cratera reaberta nesta quarta, porém, foi iniciada no mês de dezembro e durou até maio. No momento, porém, a situação está contida.