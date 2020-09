Com mais de 2 mil casos de Covid-19 em 24 horas, Alemanha volta a níveis de abril

A cidade de Munique ultrapassou, pela primeira vez, 50 infecções por 100 mil habitantes e é considerada ‘região de risco’ pelo governo

Luciano Garcia Alemanha voltou a apresentar números preocupantes da Covid-19



A Alemanha registrou 2.297 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior nível desde abril, segundo os dados atualizados do Instituto Robert Koch, agência do governo que gerencia a situação da pandemia. Ao todo, o país acumula 270 mil casos, dos quais 239.800 pessoas se recuperaram e 9.384 morreram devido à doença. Na última atualização foram acrescentadas seis mortes.

O pico de infecções na Alemanha foi registrado entre o fim de março e o início de abril, com mais de 6 mil contágios diários. A partir de maio, e principalmente em junho, os números começaram a cair de forma contínua, até cerca de 300 a 350 por dia. Em julho, um novo aumento começou a surgir, até passar de 2 mil em meados de agosto, pela primeira vez em meses e coincidindo com o retorno das férias em parte do país.

O número de reprodução R se sitou em 1,16 neste sábado, maior do que o 1,07 do dia anterior. Este indicador reflete as infecções em sete dias em relação aos sete anteriores. Um valor de 1 significa que um infectado contagia, em média, uma pessoa. A cidade de Munique superou na sexta-feira (18), pela primeira vez, a marca de 50 infecções por 100 mil habitantes em uma semana. Este é o nível a partir do qual o Instituto Robert Koch considera uma área, região ou país como “de risco”.

*Com Agência EFE