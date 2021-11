Joe Biden faz apelo por compromissos climáticos na COP26: ‘Esta década determinará as próximas gerações’

O presidente dos Estados Unidos destacou a escalada dos preços da energia como uma necessidade de incentivo no investimento de fontes renováveis: “Nenhum de nós pode escapar do pior do que está por vir, se não conseguirmos aproveitar esse momento”

EFE/EPA/TASOS KATOPODIS Joe Biden discursou na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) nesta segunda-feira, 1



Em discurso nesta segunda-feira, 1, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu para que a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), que acontece em Glasgow, no Reino Unido, seja o ponto de partida para um período de ambição e inovação. “Esta é a década que determinará as próximas gerações. É a década decisiva, em que temos a oportunidade de demonstrar que podemos manter o objetivo de 1,5 grau”, disse o governante, relembrando a meta firmada no Acordo de Paris, de limitação do aquecimento global. Biden ainda disse que a mudança climática “não é algo hipotético”, mas sim que afeta a vida de muitas pessoas todos os dias. O democrata citou como exemplo incêndios incontroláveis, as inundações e secas registradas recentemente nos Estados Unidos.

“Nenhum de nós pode escapar do pior do que está por vir, se não conseguirmos aproveitar esse momento”, afirmou o presidente americano, em discurso na abertura da COP26. Biden anunciou que, ao longo da Conferência, os Estados Unidos lançarão novas iniciativas, que se juntam as anunciadas nos últimos meses, nos setores de agricultura, combustíveis fósseis e na luta contra o desmatamento. Para o presidente americano, a recente escalada dos preços de energia deixa clara a necessidade de atuar e avançar no desenvolvimento das renováveis.

Além disso, Biden também quis apresentar como uma “incrível oportunidade” a busca pela economia verde, o que classificou como “um imperativo moral, mas também como um imperativo econômico”, graças a criação de novos empregos em diferentes setores. O presidente dos EUA fez um apelo para que os demais países ricos apoiem financeiramente as nações de menor renda. “Os responsáveis pelo desmatamento temos uma enorme responsabilidade para com eles. Já não há tempo para retrocessos ou para brigarmos entre nós”, garantiu.

*Com informações da EFE.