Com quase 3 mil mortes, EUA têm novo recorde diário de óbitos por Covid-19

Segundo a Universidade John Hopkins, nas últimas 24 horas o país somou 210.962 novos casos de infecção da doença

EFE / EPA / CJ GUNTHER Testagem está maior nos Estados Unidos



Os Estados Unidos confirmaram nesta quinta-feira, 03, 2.907 mortes por Covid-19 e mais 210.962 casos de infecção pela doença, novos recordes diários no país, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Embora o recorde anterior de casos fosse recente, tal quantidade de novos óbitos não era atingido desde a primavera nos EUA (outono no Brasil), quando Nova York era o epicentro mundial da pandemia. Segundo balanço divulgado às 20h (local, 22h de Brasília), já são 14.112.439 infecções e 276.088 vítimas do vírus SARS-CoV-2 no país, mais que qualquer outro em todo o mundo. Foram relatadas 2.731 óbitos e 195.121 casos de infecção pelo vírus entre as 20h (horário local; 22h de Brasília) de ontem e de hoje.

Nova York é o estado com mais mortes por Covid-19 nos Estados Unidos, com 34.775, seguido por Texas (22.573), Califórnia (19.541), Flórida (18.874), Nova Jersey (17.209), Illinois (13.624), Massachusetts (10.874), Pensilvânia (10.871), Michigan (10.035) e Geórgia (9.648). Em número de casos, o Texas lidera, com 1.284.609, seguido por Califórnia (1.276.961), Flórida (1.029.030), Illinois (759.562) e Nova York (674.093).

*Com informações da EFE