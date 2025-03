Com voz cansada, papa Francisco agradece ‘de todo coração’ as orações pela sua saúde

‘Agradeço de todo o coração pelas suas orações pela minha saúde desde a praça, acompanho vocês daqui; que Deus os abençoe e que a Virgem os cuide; obrigado’, diz a mensagem divulgada no início do Rosário

O papa Francisco agradeceu nesta quinta-feira (6) “de todo coração” as orações pela sua saúde que têm ocorrido todas as noites desde 24 de fevereiro na praça de São Pedro, no Vaticano, em uma mensagem de áudio com voz cansada e entrecortada. “Agradeço de todo o coração pelas suas orações pela minha saúde desde a praça, acompanho vocês daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os cuide. Obrigado”, diz a curta mensagem divulgada no início do Rosário.

Esta mensagem de 27 segundos, gravada nesta quinta-feira, representa a primeira vez que o mundo ouve a voz do líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos desde sua hospitalização na clínica Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro. Em uma noite fria do final do inverno boreal, os fiéis e cardeais reunidos na monumental praça de São Pedro acolheram com aplausos a mensagem, na qual se ouve a respiração do pontífice.

Saúde do pontífice

O jesuíta argentino de 88 anos está hospitalizado há três semanas devido a uma bronquite, que resultou em uma dupla pneumonia. Desde então, ele não fez nenhuma aparição pública nem foram divulgadas imagens suas. Em uma mensagem escrita no domingo, por ocasião do Angelus, do qual se ausentou pela terceira semana consecutiva, o “Santo Padre” dos católicos agradeceu aos fiéis pelas orações.

Ao completar 21 dias desde sua hospitalização, o estado de saúde do papa permaneceu nesta quinta-feira “estável” e sem novas crises respiratórias desde segunda-feira, informou o Vaticano. “As condições clínicas do Santo Padre se mantiveram estáveis em relação aos dias anteriores”, informou no boletim médico que envia todas as noites desde sua internação no hospital Gemelli.

O pontífice “também não apresentou episódios de insuficiência respiratória” nem febre, segundo o último boletim, que ressalta, no entanto, que “os médicos ainda mantêm o prognóstico reservado”.

Trabalho, oração e terapia respiratória

O pontífice passou o dia alternando descanso, oração e algo de trabalho, juntamente com fisioterapia respiratória e motora, acrescentou o Vaticano. Essa hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, tem gerado preocupação pelos problemas anteriores que enfraqueceram a saúde de Jorge Bergoglio nos últimos anos: cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar.

A situação também reabriu os questionamentos sobre sua capacidade de desempenhar suas funções, especialmente considerando que o direito canônico não prevê nenhuma disposição em caso de um problema grave que possa afetar sua lucidez.

Francisco, que nos últimos tempos descartou a ideia de renunciar ao cargo como fez seu predecessor Bento XVI em 2013, se ausentou na quarta-feira da principal missa de imposição de Cinzas, que marca o início da Quaresma. Este rito iniciou a contagem regressiva de quarenta dias até a Páscoa, a festa mais importante do calendário católico e, por enquanto, ainda não se sabe se o pontífice continuará internado até essa data.

*Com informações da AFP

