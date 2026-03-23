Como a herança bélica da década de 1980 define a geopolítica militar do Irã

O trauma do oitavo conflito mais letal do século XX reestruturou as Forças Armadas de Teerã, substituindo a dependência de poderio convencional por uma doutrina focada em mísseis balísticos, drones baratos e redes de milícias aliadas

Carl de Souza / AFP Isolado internacionalmente e alvo de armas químicas, o regime de Teerã rapidamente percebeu que não poderia competir no campo de batalha tradicional contra inimigos endinheirados e bem equipados pelas potências ocidentais.



Entre 1980 e 1988, o Oriente Médio foi palco de um choque militar direto que resultou em cerca de 500 mil mortes de combatentes e civis, consolidando-se como a guerra convencional mais mortal entre nações em desenvolvimento. Isolado internacionalmente e alvo de armas químicas, o regime de Teerã rapidamente percebeu que não poderia competir no campo de batalha tradicional contra inimigos endinheirados e bem equipados pelas potências ocidentais. É impossível compreender as tensões no Golfo Pérsico moderno sem analisar como a longa e violenta guerra entre Irã e Iraque na década de 80 moldou a tática militar atual iraniana. Hoje, em vez de frotas aéreas de última geração, a projeção de poder do país baseia-se no esgotamento financeiro de superpotências por meio de um arsenal rudimentar e letais táticas de exaustão.

A invasão de Saddam Hussein e as trincheiras que forjaram uma nova doutrina

Em setembro de 1980, o presidente iraquiano Saddam Hussein ordenou uma invasão em grande escala contra o território vizinho, aproveitando-se da fragilidade institucional gerada pelo pós-Revolução Islâmica de 1979. A expectativa de uma vitória rápida transformou-se em um impasse sangrento assim que as forças iranianas conseguiram conter o avanço inicial.

O combate regrediu para um cenário tático análogo à Primeira Guerra Mundial, caracterizado por quilômetros de trincheiras estáticas, duelos de artilharia pesada e o uso sistemático de gás mostarda e agentes nervosos pelas forças iraquianas. Sem acesso ao mercado bélico global para repor suas baixas, o Irã recorreu a manobras extremas:

Ondas humanas: Pela falta de suporte blindado, o alto comando iraniano enviou milhares de jovens voluntários mal treinados para limpar campos minados e invadir linhas de metralhadoras inimigas.

A guerra das cidades: Incapaz de garantir superioridade aérea, Teerã sofreu intensos bombardeios urbanos, enquanto o Iraque utilizava mísseis Scud de fabricação soviética para aterrorizar centros populacionais e destruir a infraestrutura civil.

A queda do exército regular e a ascensão da Guarda Revolucionária

O conflito reconfigurou a hierarquia do poder interno no Irã. As forças armadas regulares (Artesh), historicamente dependentes de doutrinas militares e aeronaves compradas dos Estados Unidos na era do xá, sofreram com sanções e expurgos políticos. Sem fluxo de peças de reposição, engenheiros militares foram forçados a canibalizar caças e blindados intactos apenas para manter uma frota mínima operante na linha de frente.

Como resposta direta à falência da guerra convencional, a liderança civil e religiosa centralizou os investimentos no recém-criado Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Esta organização paramilitar assumiu o protagonismo no campo de batalha e estabeleceu as premissas estratégicas em vigor até os dias de hoje:

Desenvolvimento de um complexo industrial-militar interno voltado à autossuficiência e à produção de mísseis balísticos de engenharia reversa. Expansão do poder horizontal por meio da criação e financiamento de redes de milícias regionais (proxies), financiando grupos no Líbano, Iraque e Iêmen como uma extensão de suas fronteiras. Implementação de táticas de assédio naval no Estreito de Ormuz, compensando a defasagem naval.

O cálculo financeiro da guerra assimétrica no Oriente Médio

O trauma provocado pela vulnerabilidade aérea nos anos 1980 impulsionou o Irã a construir o maior arsenal de mísseis balísticos do Oriente Médio. Mais recentemente, a mesma lógica motivou o desenvolvimento massivo de veículos aéreos não tripulados (VANTs).

Atualmente, a tática de desgaste iraniana força os Estados Unidos, Israel e as monarquias do Golfo a entrarem em uma equação matemática deliberadamente desproporcional. O confronto deixou de ser medido em território conquistado para focar puramente no dreno logístico:

Drones de ataque unidirecional, como o Shahed-136, são fabricados com peças comerciais de baixo custo, atingindo um valor estimado de US$ 20 mil por unidade.

Para interceptar essas ameaças, as redes de defesa aliadas disparam mísseis interceptadores Patriot, avaliados em US$ 4 milhões cada, ou sistemas THAAD, cujo custo por disparo pode bater a marca dos US$ 12 milhões.

Analistas de inteligência militar apontam que o objetivo de Teerã não é necessariamente destruir a infraestrutura oponente, mas esgotar estoques de interceptadores sofisticados, testando a resistência financeira e a vontade política das superpotências até a exaustão.

A inércia da comunidade internacional e o peso da Resolução 598

A experiência de combater sob total isolamento enraizou o ceticismo crônico de Teerã em relação ao direito internacional e à ONU. Durante a guerra, a comunidade global, temendo a exportação da revolução xiita, garantiu fluxo de inteligência tática, capital e armamento diretamente para Bagdá. O Conselho de Segurança das Nações Unidas demonstrou severa hesitação em impor sanções a Saddam Hussein, mesmo diante de evidências irrefutáveis do uso de armas químicas contra tropas e civis iranianos.

O conflito encontrou seu fim apenas em agosto de 1988, por meio da Resolução 598 da ONU, que restabeleceu as fronteiras pré-guerra (status quo ante bellum) sem estipular um vencedor claro ou forçar pagamentos de reparações financeiras. O silêncio diplomático serviu como a lição definitiva para os estrategistas do Irã: a sobrevivência do regime jamais poderia depender de tratados externos ou de tribunais internacionais, mas apenas da capacidade autônoma de infligir danos inaceitáveis aos adversários.

O choque geopolítico observado hoje não é um fenômeno isolado, mas a aplicação rigorosa de uma doutrina de cerco. O alto comando iraniano que coordena as operações no século XXI é composto, quase em sua totalidade, por veteranos que sobreviveram aos campos de morte do Khuzistão. Enquanto o Ocidente concentra seus orçamentos em caças de quinta geração, a estratégia de Teerã segue fiel à premissa nascida nas trincheiras: uma guerra de paciência contínua, ancorada em armas descartáveis e assimetria implacável, capaz de contornar qualquer supremacia tecnológica.