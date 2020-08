Saiba como ajudar as vítimas da explosão no Líbano

Organização Impact Lebanon fez um financiamento coletivo; primeira meta da campanha é chegar a 1 milhão de euros

EFE/EPA/DAR AL MUSSAWIR De acordo com emissoras de TV locais, a explosão aconteceu na região portuária da cidade e deixou dezenas de mortos e feridos



A organização Impact Lebanon fez um financiamento coletivo para ajudar as vítimas da explosão no Líbano, ocorrida nesta terça-feira, 4, que deixou ao menos 73 mortos e mais de 3.700 feridos. O balanço, contudo, ainda é provisório e os números sofrem atualização em tempo real. O Líbano enfrenta também uma crise financeira, além da pandemia da Covid-19, que já deixou 65 mortos e 5.062 infectados. A primeira meta da campanha é chegar a 1 milhão de euros. Segundo a organização, a primeira leva de doações irá para a Cruz Vermelha Libanesa nesta quarta-feira, 5.

“Estamos pedindo ao mundo, aos nossos amigos, aos nossos libaneses da diáspora que doem para nos ajudar a prestar socorro. Estamos entrando em contato com a Cruz Vermelha Libanesa e várias ONGs que precisarão de nossa ajuda e atualizaremos a página, fornecendo detalhes exatos sobre como seu dinheiro será gasto. Seremos diligentes ao fazer as doações e poderemos fornecer mais clareza o mais rápido possível”, escreveu a Impact Lebanon em sua página oficial no Instagram. De acordo com emissoras de TV locais, a explosão aconteceu na região portuária da cidade. Hospitais pedem, ainda, que os moradores da capital façam doações de sangue.

Ainda não se sabe ao certo o que causou a explosão. De acordo com a agência de notícias local “ANN”, um incêndio foi iniciado perto de um armazém de trigo e se propagou, o que provocou a detonação, que acabou sendo sentida em toda a cidade e arredores. Informações do canal LBC, por sua vez, citam que um depósito de fogos de artifício teria inflamado a explosão. De acordo com a mídia regional, haveria produtos químicos dentro do local onde aconteceu a explosão. A Embaixada dos EUA em Beirute está pedindo às pessoas que “fiquem dentro de casa e usem máscaras, se disponíveis” devido a relatos de gases tóxicos liberados.