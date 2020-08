Libanês em Beirute conta que precisou fugir às pressas: ‘Nossa casa está destruída’

Vários amigos do fotógrafo e arquiteto Karim Nasser estão feridos, hospitalizados e desaparecidos devido à tragédia

EFE/EPA/WAEL HAMZEH Explosão deixou pelo menos 50 mortos e 2.750 feridos na capital



Morador de Beirute, no Líbano, o fotógrafo e arquiteto Karim Nasser precisou fugir às pressas para as montanhas nesta segunda-feira, 4, ao ver sua casa ser destruída por uma explosão que deixou pelo menos 50 mortos e 2.750 feridos na capital. “Nossa casa em Beirute está destruída, junto com a de todos os outros”, contou em entrevista exclusiva à Jovem Pan. Vários de seus amigos estão feridos, hospitalizados e desaparecidos devido à tragédia.

A agência de notícias local “ANN” informou que um incêndio foi iniciado perto de um armazém de trigo e se propagou para o armazém, o que provocou a detonação, que acabou sendo sentida em toda a cidade e arredores. Informações do canal LBC, por sua vez, citam um depósito de fogos de artifício que teria inflamado a explosão. Ainda há a especulação sobre a possibilidade de ter sido um atentado terrorista. Segundo libaneses ouvidos pela reportagem, trata-se de uma explosão química. “Negligenciaram os produtos químicos que foram armazenados no porto por pelo menos seis anos. Esta situação poderia ter sido evitada. Estamos nos afogando na corrupção”, contou Nasser.

De acordo com ele, “a situação é um desastre e catástrofe completos e absolutos”. Além da pandemia da Covid-19, se alastrou pelo mundo, o Líbano enfrentou neste ano uma onda de protestos, e passa por uma deflação econômica. Segundo o Banco Mundial, mais da metade da população libanesa vive hoje abaixo da linha da pobreza. “E agora somos atingidos com a pior bomba destrutiva que já atingiu Beirute”, completou Nasser.

O governador de Beirute, Marwan Abboud, chorou ao falar sobre a explosão. Em entrevista à Sky News, Abboud não conteve as lágrimas, disse que metade do município foi atingida e chegou a comparar o incidente aos atentados com bomba atômica às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra Mundial. “Parece o que aconteceu no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Isso é o que me lembra. Em toda a minha vida nunca vi uma destruição nesta escala”, disse o governador, aos prantos. “É uma catástrofe nacional. É um desastre para o Líbano. Não sabemos como vamos nos recuperar disto. Temos que nos manter fortes, temos que ser valentes”, acrescentou.