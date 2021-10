Companhia aérea substitui saias de comissárias de bordo por calças e saltos por tênis na Ucrânia

Justificativa dada pela SkyUp Airlines foi de que mudanças tornarão ambiente de trabalho mais confortável para todos os funcionários

REUTERS/Gleb Garanich Saltos e saias foram substituídos por tênis e calças nos uniformes das comissárias de bordo



A companhia aérea SkyUp Airlines, que funciona na Ucrânia há 34 anos, iniciou na última semana uma mudança no uniforme das comissárias de bordo, que deixarão de usar salto alto e saias coladas para usar tênis brancos da Nike e calças. A justificativa dada pela marca foi de que a mudança traria mais conforto ao ambiente de trabalho e se adaptaria aos tempos atuais. “Nós analisamos as evoluções dos uniformes das comissárias de bordo desde o começo dos anos 1930. Eles mudavam a depender do papel que os funcionários cumpriam no voo. Os tempos mudaram, as mulheres mudaram. Em contraste com os clássicos e conservadores saltos e batons vermelhos, uma imagem mais moderna e confortável de uma ‘campeã’ apareceu”, afirmou a chefe do departamento de Marketing da empresa, Marianna Grigorash, em entrevista à agência de notícias Reuters.

“Sapatos de salto são lindos, não vou dizer que não, mas meus pés sofriam e inchavam no fim dos voos. Tênis são absolutamente maravilhosos”, afirmou uma das comissárias de bordo da empresa, Alexandrina Denysenko, também em conversa com a Reuters. Além do conforto, a segurança também foi apontada por algumas das comissárias como um bom motivo para a troca, já que os tênis facilitariam o processo de evacuação de uma aeronave em caso de pouso de emergência ou pouso na água. Apesar dos ares de novidade, esta não é a primeira vez no mundo em que uma mudança do tipo é anunciada. A companhia aérea Virgin Atlantic, do Reino Unido, aboliu a obrigatoriedade da maquiagem em 2019 e outras empresas no Japão e na Noruega permitiram que o salto alto fosse substituído por sapatos baixos.