Príncipe William e Kate pegam metrô às vésperas da coroação, vão a pub e servem cerveja

Casal moderno, glamouroso e popular foi aplaudido por uma multidão de espectadores; eles têm a difícil tarefa de rejuvenescer uma monarquia que desperta pouco entusiasmo entre as gerações mais jovens

JAMIE LORRIMAN / POOL / AFP Príncipe William, Príncipe de Gales da Grã-Bretanha (2º E) ladeado pela Princesa Catherine, Princesa de Gales (C) da Grã-Bretanha, serve uma cerveja durante uma visita ao Dog & Duck Pub no Soho, centro de Londres



Príncipe William e Kate pegaram metrô nesta quinta-feira, 4, para ir a um pub de Londres. A notícia pegou todos de surpresa e foi notícia em todos os canais de televisão britânicos. “Notícia de última hora: membros da família real visitam um pub no Soho”, diziam os canais britânicos enquanto transmitiam imagens do filho mais velho do rei e sua esposa no meio da multidão. O trajeto – que incluiu três paradas na moderna linha Elizabeth, inaugurada no ano passado – e ao chegarem no local, os príncipes de Gales caminharam até o pub, cumprimentando o público. Então, na frente das câmeras, William assumiu o balcão para servir sua própria cerveja. O casal aproveitou a ocasião para conversar com o público sobre os preparativos para o longo fim de semana da coroação, em que são esperados milhares de visitantes na capital. Muito populares entre os britânicos, William e Catherine têm a difícil tarefa de rejuvenescer uma monarquia que desperta pouco entusiasmo entre as gerações mais jovens. Apesar da maioria dos britânicos permanece a favor da monarquia, o apoio ao rei diminuiu entre os mais jovens, segundo uma pesquisa realizada virtualmente pelo instituto YouGov em meados de abril, revelou que 58% dos 4.592 britânicos entrevistados acredita que um monarca é melhor do que um chefe de Estado eleito democraticamente. A nova pesquisa, encomendada pela ‘BBC’, destaca diferenças significativas de opinião com base na idade: 78% das pessoas com mais de 65 anos são favoráveis à monarquia, número que cai para 32% na faixa 18-24 anos. Nessa faixa etária, 38% desejam um chefe de Estado designado por eleições e 30% declaram não ter opinião; 78% dos jovens entrevistados também afirma não ter qualquer interesse pela família real. Outra pesquisa, realizada em meados de abril, indicou que quase dois terços dos britânicos não estão interessados na coroação que acontecerá em 6 de maio; 59% dos mais jovens consideram que Charles III está “desconectado” dos cidadãos. O mesmo sentimento prevalece para 45% dos britânicos. Buscando projetar uma imagem de um casal moderno, glamouroso e popular, William, 40, e Catherine, 41, pegaram o metrô para este bairro popular no centro de Londres, conhecido por sua animada vida noturna. Essa visita inesperada acontece dois dias antes da coroação de Charles III, que está marcada para acontecer sábado, 6, pela manhã.

*Com informação da AFP