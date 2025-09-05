Jovem Pan > Notícias > Mundo > Congresso argentino avança para limitar capacidade de Milei governar por decretos de urgência

Congresso argentino avança para limitar capacidade de Milei governar por decretos de urgência

Pela proposta, o governo terá 90 dias para obter a ratificação de ambas as câmaras a fim de manter válidas as disposições editadas por meio desse instrumento

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 15h10 - Atualizado em 05/09/2025 15h10
EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH milei O apoio veio de praticamente toda a oposição, incluindo a bancada kirchnerista

O Senado da Argentina aprovou na quinta-feira (4), um projeto de lei que restringe o uso de decretos de necessidade e urgência (DNU) pelo poder Executivo, medida vista como um freio ao poder do presidente do país, Javier Milei. Pela proposta, o governo terá 90 dias para obter a ratificação de ambas as câmaras do Congresso a fim de manter válidas as disposições editadas por meio desse instrumento. A iniciativa obteve 56 votos favoráveis, oito contrários e duas abstenções, segundo o portal do Senado argentino.

O apoio veio de praticamente toda a oposição, incluindo a bancada kirchnerista. Somente os senadores do A Liberdade Avança, partido de Milei, e a aliada de Patricia Bullrich, Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba), votaram contra. Os representantes do Misiones preferiram se abster. O texto altera uma lei em vigor desde 2006, no governo de Cristina Kirchner, que definiu o processo de análise dos DNU: se o Congresso não se manifestar, o decreto é considerado tacitamente aprovado.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

