Conselheiro de Trump chama Brics de ‘vampiros’, alfineta Lula e diz que verdadeiro líder do Brasil ‘está em uma cela’

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, chamou os integrantes do Brics de “vampiros sugando nosso dos Estados Unidos sangue com suas práticas comerciais desleais”. “A questão central é que nenhum desses países pode sobreviver se não vender para nós. Vamos ver o que acontece. Não vejo como o Brics pode se manter unido já que, historicamente, todos se odeiam e se matam entre si”, pontuou Navarro. Em entrevista ao veículo conservador Real America’s Voice, Navarro ainda pontuou que a economia do Brasil está “indo para o buraco” com as políticas “socialistas” do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo Navarro, o Brasil “mantém o verdadeiro líder em uma cela”, sem mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu em julgamento de ação penal sobre tentativa de golpe de Estado, que foi retomada nesta terça-feira pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro, além disso, está sob prisão domiciliar enquanto aguarda a finalização do processo judicial, não em uma “cela”.

Navarro disse ainda que o Brics enfrenta contradições históricas entre seus membros. Segundo ele, a Rússia se aproxima da China, mas Pequim reivindica o porto russo de Vladivostok e estaria colonizando a Sibéria por meio de imigração ilegal. Ele acrescentou que a Índia está em guerra com a China há décadas, lembrando que Pequim forneceu a bomba nuclear ao Paquistão e mantém navios no Oceano Índico. “Boa sorte com isso, Putin”, afirmou, dirigindo-se também ao premiê indiano: “Modi, veja como você resolve isso.”

Publicado por Sarah Paula