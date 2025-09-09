Embaixada dos EUA republica ameaça de sanção contra Moraes durante julgamento de Bolsonaro
Mensagem original havia sido escrita por Darren Beatte, subsecretário de diplomacia pública dos Estados Unidos, dizendo que país está preparado para adotar ‘medidas cabíveis’ contra ministro do STF
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou a imposição de novas sanções direcionadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As acusações envolvem a suposta violação de liberdades fundamentais. A declaração ocorreu durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde Moraes o apontou como o líder de uma organização que busca desestabilizar a democracia.
Darren Beattie, subsecretário de Diplomacia Pública dos EUA, declarou que o governo americano está preparado para adotar “medidas cabíveis” contra Moraes e outros indivíduos que, segundo ele, abusam de seu poder. A mensagem foi republicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.
Durante o julgamento, Moraes, relator do caso, enfatizou a conexão de Bolsonaro com ações golpistas. Ele mencionou o uso de recursos públicos para monitorar opositores e atacar o Judiciário, o que, segundo ele, compromete a integridade das instituições.
Além disso, Moraes fez uma observação sobre anotações de Alexandre Ramagem, que foram comparadas a uma comunicação entre criminosos. Essa comparação provocou risadas entre os presentes no plenário do STF.
Publicado por Nícolas Robert
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.