Conselho de Segurança da ONU adia reunião sobre ataque israelense no Catar para quinta-feira

Não está claro se o primeiro-ministro catari participará pessoalmente do encontro

  • Por Jovem Pan
  • 10/09/2025 15h51
UN/Creative Commons ONU Anuncio foi feito pela Coreia do Sul, que ocupa a presidência rotativa

Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre os ataques israelenses no Catar foi adiada para quinta-feira (11), a pedido das autoridades cataris, anunciou a Coreia do Sul, que ocupa a presidência rotativa. “O Conselho de Segurança adiou a reunião de emergência de hoje (quarta-feira) sobre a situação no Oriente Médio para amanhã à tarde, a pedido do Catar, para que o primeiro-ministro catari possa participar”, segundo um comunicado da presidência.

Não está claro se o primeiro-ministro catari participará pessoalmente da reunião.

