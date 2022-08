Coração de D. Pedro I está a caminho do Brasil para participar das comemorações de 200 anos de independência

Intelectuais desaprovam a viagem e consideram como um desrespeito ‘com a memória e dignidade’ de D. Pedro e um ‘gasto desnecessário do dinheiro público’

Reprodução/Youtube/ Irmandade da Lapa Coração está armazenado em um vaso de vidro com formol



O coração de D. Pedro I está a caminho do Brasil e previsto para chegar na segunda-feira, 22, de acordo com a Rádio França Internacional (RFI). Preservado em formal, o órgão foi disponibilizado pelo governo de Portugal para as comemorações de 200 anos de independência, que acontece no dia 7 de setembro. O translado da relíquia será realizado pela Força Aérea Brasileira e vai fazer a primeira parada no Palácio do Planalto. Em seguida, o órgão vai para o Palácio do Itamaraty, onde permanecerá para as comemorações do bicentenário. Foi quatro meses de negociações para que o empréstimo fosse aprovado, e envolveram o governo português, a Câmara do Porto e representantes da Irmandade da Lapa, entidade religiosa que guarda a relíquia, e precisou que uma equipe de peritos avaliassem as condições do órgão para garantir que não haveriam riscos. Apesar da aprovação, o veredicto não agradou a todos. Desde o princípio, vários intelectuais se mostraram contra, dizendo que a viagem é um desrespeito com a memória e dignidade de D. Pedro I e um gasto desnecessário do dinheiro público, disseram em entrevista à RFI. A relíquia fica guardada na Igreja da Lapa, na cidade de Porto, guardada a cinco chaves dentro de um cofre.