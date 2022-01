Coreia do Norte confirma lançamento de mais dois mísseis guiados táticos

Segundo agência estatal, os projéteis atingiram com precisão o alvo no Mar Leste, confirmando ‘a exatidão, a segurança e a eficiência’ do armamento

Reprodução/YONHAP Outros lançamentos também aconteceram nos dias 5 e 11, com testes de mísseis hipersônicos e no dia 14



A Coreia do Norte confirmou a realização de testes com dois projéteis táticos guiados para “verificar a precisão deste sistema de armas”. Segundo a agência de notícias estatal “KCNA”, os mísseis foram lançados da parte ocidental do país e “atingiram com precisão um alvo insular” no Mar do Leste, confirmando “a exatidão, a segurança e a eficiência” do armamento. Essa é a quarta vez em duas semanas que o país confirma novos testes. Outros lançamentos também aconteceram nos dias 5 e 11, com testes de mísseis hipersônicos e no dia 14, com projéteis de curto alcance.

Os novos disparos foram identificados pelo exército sul-coreano, que detectou o lançamento de dois mísseis balísticos e disse que eles teriam sido disparados da região do aeroporto de Sunan, em Pyongyang. De acordo com o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, os projéteis voaram cerca de 380 quilômetros a uma altitude de 42 quilômetros, com intervalo de quatro minutos.

*Com EFE