Coreia do Norte lança mísseis de cruzeiro em direção ao Mar Amarelo

Novos disparos ocorrem em meio às tensões do país com a Coreia do Sul, que acusa Kim Jong-un por disparos próximos à sua fronteira

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN Um homem assiste a uma tela de televisão transmitindo a notícia de mísseis lançados pela Coreia do Norte em uma estação em Seul



A Coreia do Norte lançou nesta quarta-feira, 24, vários mísseis de cruzeiro nas águas do Mar Amarelo. As informações foram confirmadas pelas Forças Armadas da Coreia do Sul, poucos dias depois de Pyongyang revelar ter testado um drone submarino com capacidade nuclear. Os disparos ocorreram por volta das 7h no horário local (19h de terça em Brasília), segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. O órgão analisa os detalhes da operação. “À medida m que reforçamos o monitoramento e a vigilância, nossas Forças Armadas têm se coordenado estreitamente com os Estados Unidos para observar sinais adicionais de provocação da Coreia do Norte”, disse o JCS em um comunicado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os novos disparos ocorrem em meio às tensões entre os países vizinhos. Como o site da Jovem Pan mostrou, o governo de Yoon Suk-yeol acusa Kim Jong-un de disparar mísseis próximo à sua fronteira. As tensões entre as duas Coreias têm aumentado desde que o norte realizou testes de mísseis em 2022. Em resposta aos disparos de artilharia, Seul também respondeu com tiros de artilharia. No entanto, o acordo de 2018, que tinha como objetivo reduzir as tensões militares entre os dois países, está agora em risco de ruir. Especialistas acreditam que a Coreia do Norte intensificará seus testes de armas antes das eleições na Coreia do Sul, marcadas para abril, e nos Estados Unidos, previstas para novembro.

*Com informações da EFE