Coreia do Sul pede para que Trump se torne ‘pacificador’ com Coreia do Norte

Segundo o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, o republicano demonstrou ‘disposição para se envolver novamente com Kim Jong Un’, apesar de as relações com o país permanecerem tensas desde 2019

EFE/EPA/YONHAP COREIA DO SUL FORA O presidente sul-coreano Lee Jae Myung, durante evento de relações com investidores, na Bolsa de Valores de Nova York



O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, que se torne um “pacificador” e use sua liderança para levar a Coreia do Norte para negociações que podem reduzir as tensões militares na Península Coreana, disse o ministro das Relações Exteriores, Cho Hyun em entrevista à AP. Segundo o representante sul-coreano, o republicano “acolheu” o pedido e “expressou sua disposição de se envolver novamente com a Coreia do Norte”. Não houve nenhuma declaração imediata da Casa Branca.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o primeiro mandato, Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se encontraram três vezes enquanto a Coreia do Norte construía um estoque de armas nucleares, o que Kim considera fundamental para a segurança do país e sua continuidade no poder no país do nordeste asiático.

*Com informações do Estadão Conteúdo