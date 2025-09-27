Jovem Pan > Notícias > Mundo > Coreia do Sul pede para que Trump se torne ‘pacificador’ com Coreia do Norte

Coreia do Sul pede para que Trump se torne ‘pacificador’ com Coreia do Norte

Segundo o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, o republicano demonstrou ‘disposição para se envolver novamente com Kim Jong Un’, apesar de as relações com o país permanecerem tensas desde 2019

  27/09/2025 11h38 - Atualizado em 27/09/2025 11h41
O presidente sul-coreano Lee Jae Myung, durante evento de relações com investidores, na Bolsa de Valores de Nova York 

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, que se torne um “pacificador” e use sua liderança para levar a Coreia do Norte para negociações que podem reduzir as tensões militares na Península Coreana, disse o ministro das Relações Exteriores, Cho Hyun em entrevista à AP. Segundo o representante sul-coreano, o republicano “acolheu” o pedido e “expressou sua disposição de se envolver novamente com a Coreia do Norte”. Não houve nenhuma declaração imediata da Casa Branca.

Durante o primeiro mandato, Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se encontraram três vezes enquanto a Coreia do Norte construía um estoque de armas nucleares, o que Kim considera fundamental para a segurança do país e sua continuidade no poder no país do nordeste asiático.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

