Coronavírus: Cerca de 10% da população mundial foi infectada, diz OMS

Reprodução Mike Ryan, diretor executivo para Emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS)



A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta segunda-feira, 5, que cerca de 10% da população mundial já contraiu a Covid-19. De acordo com órgão, apenas uma parte das pessoas contaminadas apresenta sintomas leves e graves da doença. A estimativa foi divulgada pelo diretor de emergências em saúde da entidade, Mike Ryan, que também destacou que a situação epidemiológica varia muito entre regiões e entre grupos populacionais. O cálculo de 10% da população mundial representa aproximadamente 700 milhões de pessoas, um grande contraste com o total de 35 milhões de casos notificados pela OMS desde o início da pandemia.

Ryan, que divulgou o balanço no comitê executivo da OMS, destacou que esses números indicam que “a grande maioria ainda está sob ameaça” de contrair Covid-19, doença transmitida pelo vírus e que já causou mais de 1 milhão de mortes no mundo. Na mesma reunião, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu um minuto de silêncio a ser observado por todas as pessoas que faleceram por Covid-19. Depois, enumerou as inúmeras ações da organização para ajudar os países para conter a pandemia. Diante das críticas dos Estados Unidos à OMS, Tedros reiterou que a organização está pronta para se reorganizar e se adaptar às novas circunstâncias.

*Com informações da Agência EFE