Trump diz que deixará o hospital nesta segunda: ‘Me sinto melhor do que há 20 anos’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que deixará o hospital Walter Reed Medical Center na noite desta segunda-feira, 5. De acordo com mandatário norte-americano, ele está se sentindo “muito bem” após contrair a Covid-19, na semana passada, e tomar alguns medicamentos. Através do Twitter, o republicano pediu para que a população não tenha “medo” do novo coronavírus. “Eu estarei deixando o grande Walter Reed Medical Center hoje às 18h30. Me sentindo muito bem! Não tenha medo de Covid. Não deixe que isso domine sua vida”, escreveu.

O líder estadunidense está hospitalizado desde a última sexta-feira, 2, quando descobriu que ele e sua esposa, Melaine Trump, contraíram a doença. Donald Trump chegou a ter febre e apresentar sintomas da Covid-19 e, por isso, foi transferido ao hospital. “Desenvolvemos, sob a administração Trump, algumas drogas e conhecimentos realmente excelentes. Sinto-me melhor do que há 20 anos!”, concluiu o presidente.

Também nesta segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, informou que testou positivo para o novo coronavírus. Nas redes sociais, a secretária de imprensa disse que não apresentou sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus e garantiu que não estava ciente do diagnóstico da assessora Hope Hicks antes de realizar uma coletiva na última quinta-feira, 1º de outubro. Em nota, McEnany revelou que iniciará o processo de quarentena e que pretende trabalhar de forma remota.

O alto número de casos do governo norte-americano pode estar relacionado a um evento na Casa Branca, acontecido na semana passada. Na ocasião, imagens divulgadas pela imprensa local mostram os republicanos sem máscaras e desrespeitando o distanciamento social.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

