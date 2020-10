Coronavírus: Mundo chega a 35,1 milhões de infectados

Apenas dez países são responsáveis por 70% de todas as infecções e mortes relatadas, e desses, três (Estados Unidos, Índia e Brasil) representam a metade do acumulado em todo o planeta

EFE/EPA/JULIEN DE ROSA Mundo já ultrapassou a marca de 35 milhões de infectados pelo novo coronavírus



Os casos globais de Covid-19 aumentaram nesta segunda-feira, 5, para 35,1 milhões, enquanto as mortes atingem 1,035 milhão, de acordo com o mais recente boletim divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nas últimas 24 horas, foram notificados mais de 294 mil casos no mundo, além de 4.526 óbitos. Apenas dez países são responsáveis por 70% de todas as infecções e mortes relatadas, e desses, três (Estados Unidos, Índia e Brasil) representam a metade do acumulado em todo o planeta. Por região, o continente americano totaliza 17,1 milhões de casos, com o sul da Ásia com 7,4 milhões e a Europa registrando 6,2 milhões.

Em termos de mortalidade, continente americano também lidera, com mais de 570 mil vítimas, enquanto na Europa foram registradas 240.652. Já o sul da Ásia registrou 120.237 mortes. Em número de novos casos diários, a Índia ainda está à frente, com cerca de 75 mil. Os Estados Unidos vêm em seguida, com 49 mil infecções confirmadas. Ambos os números indicam que nenhum dos dois países consegue conter as infecções. O Brasil continua na trajetória de queda, com 26 mil novos casos, número que pode indicar que a taxa de infecções realmente começou a diminuir.

*Com informações da Agência EFE