Coronavírus: Mundo atinge a marca de 33,7 milhões de infectados

EFE/EPA/JEROME FAVRE Há mais de 32 milhões de infectados em todo o mundo



O mundo chegou nesta quinta-feira, 1º, a 33,7 milhões de casos de Covid-19, após a confirmação de 219.611 contágios nas últimas 24 horas, de acordo com os dados repassados pelos países à Organização Mundial da Saúde (OMS). Dois dias após a marca de um milhão de mortes ocasionadas pela doença ter sido batida, esse número já aumentou em quase 10 mil. Desde ontem, 4.848 óbitos foram confirmados.

A América acumula 16,6 milhões de casos, seguida pela Ásia Meridional, com mais de sete milhões, e pela Europa, com 5,8 milhões. Em número de mortes, a América totaliza 556 mil, seguida pela Europa, com 236 mil, e pelo Sul da Ásia, com 115 mil. Essas três regiões concentram 85% dos óbitos causados pelo novo coronavírus.

Por países, a Argentina – oitavo país mais afetado em número de casos – apresenta a curva de contágios em ascensão mais preocupante no momento e totaliza 737 mil casos. A África do Sul, por outro lado, é o país onde a transmissão parece estar mais contida e com tendência de estabilização, após registrar cerca de 672 mil casos.

*Com informações da EFE