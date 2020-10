Coronavírus: Mundo tem 2º dia com mais casos e total supera 39 milhões

Além disso, ao longo de ontem, foram registradas 6.007 mortes por Covid-19 no mundo, segundo a OMS, fazendo com que a quantidade de óbitos notificados passe a ser de 1.099.586

Reginaldo Pimenta/Estadão Conteúdo Pessoas usam máscara para se proteger da contaminação pelo novo coronavírus no Brasil



O planeta registrou mais 383.618 casos de infecção pelo novo coronavírus, fazendo com que o total ultrapassasse a marca de 39 milhões de contaminados desde o início da pandemia da Covid-19, no início de janeiro. Os dados foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A marca de notificações contabilizada só é superada pela do último dia 10, que foi de 387.617. Dessa forma, o total de casos confirmados no planeta desde janeiro deste ano chegou a 39.023.292.

Além disso, ao longo de ontem, foram registradas 6.007 mortes por Covid-19 no mundo, segundo informou a OMS, fazendo com que a quantidade de óbitos notificados em todo o mundo passe a ser de 1.099.586. Com tendência de alta nos últimos dias, as Américas seguem como a região mais afetada no planeta, de acordo com a agência, com 18,4 milhões de casos. Depois aparecem o Sudeste da Ásia, com 8,3 milhões, e a Europa, com 7,5 milhões. Em mortes, as Américas totalizam 602,1 mil, enquanto o continente europeu é o segundo com mais vítimas, 252,8 mil, seguido pelo Sudeste da Ásia, que registrou 132,5 mil.

*Com informações da Agência EFE