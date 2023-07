Corpo de alpinista alemão desaparecido há 37 anos é encontrado na Suíça

Restos mortais foram encontrados no glaciar de Teódulo no dia 12 e identidade confirmada após exames forenses

Pixabay/ @nicos_fotowelt Degelo de montanhas tem facilidade o aparecimento de corpos de montanhistas desaparecidos



Os restos mortais de um alpinista alemão, desaparecido desde 1986, foram encontrados em um glaciar dos Alpes suíços, informou a polícia do cantão de Valais nesta quinta-feira, 27. Devido às mudanças climáticas, o recuo dos glaciares está revelando corpos de montanhistas desaparecidos há décadas. Em 12 de julho, alpinistas encontraram restos humanos e várias peças de equipamento no glaciar de Teódulo, no sul da Suíça. Esses restos foram levados pelo serviço de medicina forense do Hospital de Valais em Sion, para que fossem analisados. “Um teste de DNA permitiu estabelecer que era o alpinista desaparecido desde setembro de 1986”, indicou a polícia. O montanhista alemão tinha 38 anos na época do desaparecimento. Após o sumiço foram realizados trabalhos de busca, mas sem resultado.

*Com informações da AFP