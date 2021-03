Corpo de vítima do tsunami no Japão é encontrado 10 anos depois

Os restos mortais de uma mulher foram encontrados em uma praia no nordeste do país que havia sido devastada pela onda gigante

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Funcionário de uma loja em Fukushima mostra a altura que a água chegou após tsunami de 2011



Os restos mortais de uma vítima de um tsunami no Japão foi encontrado e identificado nesta sexta-feira, 5, dias antes do aniversário de dez anos do desastre. O porta-voz da polícia local relatou que as análises odontológicas forenses e de DNA confirmaram que se trata do corpo de Natsuko Okuyama, uma mulher de 61 anos que desapareceu quando a onda varreu a costa da cidade de Higashimatsushima no dia 11 de março de 2011. No total, já foram confirmadas 15.899 mortes relacionadas à tragédia, mas 2.500 pessoas ainda são consideradas desaparecidas nos registros oficiais. Dessa forma, existem milhares de parentes de vítimas que sentem-se incapazes de processar totalmente a perda porque os corpos dos seus entes queridos nunca foram encontrados, mesmo dez anos após o tsunami.