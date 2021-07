Corpos de 19 vítimas de queda de avião são encontrados na Rússia

Até o momento, somente uma das pessoas mortas no acidente foi identificada; pelo menos nove passageiros continuam desaparecidos

EFE/EPA/EMERCOM OF RUSSIA PRESS SERVICE Nove corpos ainda não foram encontrados



Os corpos de 19 ocupantes de um avião de passageiros que caiu nesta terça-feira, 6, na península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, foram encontrados nesta quarta-feira, 7, por autoridades locais. Pelo menos nove pessoas continuam desaparecidas e as condições climáticas na região do acidente dificultam as buscas. O avião, um An-26 da companhia aérea Kamchatka Airlines em operação desde 1982, tinha saído da província de Petropavlovsk-Kamchatsky e caiu pouco antes do momento do pouso no aeroporto da cidade de Palana. A bordo estavam seis tripulantes e 22 passageiros, incluindo duas crianças, cujos corpos já foram encontrados. “Até agora foram encontrados 19 corpos, tanto de adultos como de crianças. Um deles foi identificado”, disse um porta-voz dos serviços de emergência a agências locais. Os motivos da queda do avião ainda não foram identificados pelo país.