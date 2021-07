Navio é liberado para seguir viagem meses após ser desencalhado no Canal de Suez

Ever Given, que bloqueou por seis dias a principal rota marítima do Egito, ficou retido no país enquanto autoridades e donos da embarcação negociavam multa

EFE/EPA/KHALED ELFIQI Navio deixou Canal de Suez na manhã desta quarta-feira, 7, meses após ficar encalhado



Retido no Canal de Suez desde o final de março por autoridades egípcias, o navio Ever Given, que bloqueou por seis dias parte do tráfego marítimo mundial após ficar encalhado, recebeu autorização para partir em direção à Europa nesta quarta-feira, 7, após a empresa proprietária da navegação chegar a um acordo financeiro com o governo do Egito, que impôs uma multa milionária pelo bloqueio da rota. A princípio, a Autoridade do Canal exigiu que US$ 916 milhões (equivalente a R$ 4,8 bilhões) fossem pagos pela empresa japonesa Shoei Kisen, dona do Ever Given. Após um acordo, firmado em cerimônia nesta quarta-feira, o valor foi reduzido para US$ 550 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões). A embarcação, que tem cerca de 400 metros, deixou o canal às 11h20 no horário local (6h20 no horário de Brasília) e seguirá para Rotterdam, na Holanda, local que já era o seu destino final quando ele ficou encalhado em março. Mais detalhes do acordo não foram divulgados pelas partes.