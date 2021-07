Desabamento em Miami: Número de mortos sobe para 46 duas semanas após tragédia

Equipes de resgate encontraram dez corpos nesta quarta-feira, 7; expectativa é que buscas sejam aceleradas com demolição total do que ainda restava de pé no edifício

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Número de mortos em desabamento de prédio de Surfside subiu para 46



Familiares dos desaparecidos no desabamento parcial de um prédio em Surfside, no condado de Miami-Dade, foram informados pelo corpo de bombeiros local que dez corpos foram encontrados pelas equipes de buscas entre a noite da terça-feira, 6, e a manhã desta quarta-feira, 7. Com isso, o número de vítimas fatais da tragédia sobe para 46. Segundo a chefe assistente do corpo de bombeiros, Raide Jadallah, a demolição total do prédio, ocorrida no último domingo, 4, fez com que as equipes de busca conseguissem acessar novos espaços vazios. Apesar das buscas ocorrerem há 14 dias, socorristas acreditam que bolsões de ar dentro dos escombros possam contribuir para que sobreviventes sejam encontrados. Até o momento, 94 pessoas continuam desaparecidas.

Apesar da chuva na região, que é efeito da tempestade Elsa que atinge parte da Flórida nesta manhã, as buscas no local continuam. Elas chegaram a ser paralisadas por meia hora por causa de uma tempestade de raios na terça-feira, 6, e podem voltar a ser suspensas caso o tempo piore. Também nesta terça-feira, o funeral de sete vítimas encontradas nos escombros do edifício foi realizado na Igreja Católica de St. Joseph, localizada a poucos metros do prédio. Entre os velados estavam as crianças Emma e Lucia Guara, de 4 e 11 anos, e os pais delas, Anaely Rodriguez, de 42 anos, e Marcus Guara, de 52. O Papa Francisco enviou uma mensagem à Arquidiocese de Miami afirmando que reza pelas vítimas e dizendo que “O Deus todo poderoso garantirá a paz eterna para todos aqueles que morreram, confortará todos os que lamentam as mortes e dará força aos afetados”.