Corpos de mergulhadores que sumiram em caverna nas Maldivas são encontrados

Os italianos foram encontrados dentro de uma caverna de 60 metros de profundidade, no Atol de Vaavu, por uma equipe conjunta de mergulhadores finlandeses e maldivos altamente treinados, segundo autoridades locais.

Um mergulhador de resgate também morreu no sábado enquanto procurava os corpos do grupo. “Novos mergulhos serão realizados nos próximos dias para recuperar os corpos”, afirmou Mohamed Hossain Shareef, porta-voz do governo das Maldivas, em mensagem enviada à BBC.

Segundo ele, dois dos corpos seriam retirados na terça-feira e os dois restantes no dia seguinte.

O Ministério das Relações Exteriores da Itália informou que os quatro corpos foram localizados na terceira seção da caverna — a mais distante da entrada — e que seriam necessários mergulhos adicionais para recuperá-los.