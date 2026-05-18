Corpos de mergulhadores que sumiram em caverna nas Maldivas são encontrados
Os italianos foram encontrados dentro de uma caverna de 60 metros de profundidade, no Atol de Vaavu
Unsplash/Mike Swigunski
Oficiais confirmaram à emissora BBC News que os corpos dos italianos que sumiram durante mergulho em Maldivas foram encontrados na semana passada. No dia do ocorrido, um corpo já havia sido localizado na entrada da caverna , porém quatro ainda estavam sendo procurados.
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