Covid-19: Boris Johnson vai pedir ajuda aos líderes do G7 para ‘vacinar o mundo’ até o fim de 2022

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, usou as redes sociais neste sábado, 5, para afirmar que pedirá o auxílio dos líderes dos países do G7 para imunizar toda a população global contra o novo coronavírus até o fim de 2022. “No G7, na próxima semana, pedirei aos meus colegas líderes que ajudem a vacinar todo o mundo até o final do ano que vem. Nós temos a responsabilidade de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para derrotar o coronavírus em todo o mundo”, disse Johnson no Twitter.

A cúpula do G7 se reunirá entre os dias 11 e 13 deste mês em Cornwall, condado localizado no sudoeste da Inglaterra. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, Emmanuel Macron estarão no encontro. Além deles, os representantes da Itália, Canadá, Japão também comparecerão ao evento. De acordo com os últimos dados cedidos pelo governo britânico, até este sábado, 76,2% da população adulta do Reino Unido recebeu a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. A porcentagem cai para 51,6% quando se trata da população que completou o esquema de imunização.

At the @G7 next week, I will ask my fellow leaders to help vaccinate the world by the end of next year.

We have a responsibility to do everything we can to defeat COVID around the world.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 5, 2021