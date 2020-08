Com avanço da Covid-19, Vietnã promete testagem em massa

As autoridades sanitárias disseram que planejam realizar 1,1 milhão de testes para detectar o coronavírus

EFE/EPA/Szilard Koszticsak Após quase 100 dias sem transmissão local, o Vietnã anunciou uma infecção comunitária em Danang, em 25 de julho



Em meio a segunda onda da Covid-19, autoridades do Vietnã prometeram neste domingo, 01, que irão realizar testagem em passa da população. O anúncio acontece dois dias após o registro da primeiro morte pela doença no país. No momento, a cidade costeira de Danang foi identificada como o epicentro do ressurgimento do vírus em solo vietnamita, e seus casos respondem por cerca de 25% das 620 infecções detectadas desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde confirmou neste domingo 34 novos contágios e duas mortes, o que elevou o total de óbitos no país a cinco. As autoridades sanitárias disseram que planejam realizar 1,1 milhão de testes para detectar o coronavírus.

Após quase 100 dias sem transmissão local, o Vietnã anunciou uma infecção comunitária em Danang, em 25 de julho, e desde então os novos casos passam de 150. A situação na cidade é particularmente grave porque quase todos os casos vêm de três centros médicos, especialmente de seu principal hospital, onde também ocorreram várias infecções de trabalhadores da área da saúde. O contágio também saltou para outras cidades, como Hanói e Ho Chi Minh City (antiga Saigon), onde milhares de pessoas também estão sendo testadas.

*Com informações da EFE